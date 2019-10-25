عاجل.. صراع بين كبار أوروبا لخطف محمد صلاح الجديد

كشفت تقارير صحفية أن إيرلينج هالاند لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي أصبح أكثر اللاعبين المطلوبين فى سوق الانتقالات الأوروبية بعدما سجل 6 أهداف في أول ظهور له فى دورى أبطال أوروبا.
وأشارت صحيفة ميرور الإنجليزية إلى أن اللاعب الشاب ابن الـ19 عامًا مطلوب بدرجة كبيرة من الثلاثي مانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس بعدما خطف الأضواء فى ظهوره الأول بدوري أبطال أوروبا.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هالاند بات أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل 6 أهداف، في أول 3 مباريات له في دوري الأبطال، حيث سجل هاتريك في مباراته الأولى أمام جينك، ثم سجل هدفا في شباك ليفربول، قبل أن يهز شباك نابولي مرتين.
واطلقت الصحافة اسم محمد صلاح الجديد على هالاند بعدما استلهم احتفاله بهدفه الثاني أمام نابولي من الفرعون بوضعية اليوجا، عندما احتفل بها صلاح عندما سجل فى الفوز على تشيلسي 2-0 في أنفيلد الموسم الماضي، ويمتلك هالاند عقدا مع سالزبورج حتى عام 2023.
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