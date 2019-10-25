عاجل.. تعرف على موقف رونالدو من المشاركة في مباراة ليتشي ضد يوفنتوس

تحدث ماوريسيو سارى المدير الفنى لفريق يوفنتوس عن مباراة فريقه ضد ليتشى المقرر إقامتها غدا ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى الإيطالى.
وحول موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة فى مباراة الغد قال سارى: "عاجلا أم آجلا سيحصل على راحة، لكننا لم نقرر بعد موقفه من المشاركة فى مباراة الغد".
وتابع: "مستوى ديبالا لم يفاجئنى يوم الثلاثاء ضد لوكوموتيف موسكو فى دورى أبطال أوروبا، هو لاعب مميز وقدم مباراة كبيرة كما هو متوقع منه".
وأضاف: "كان أداء ديبالا جيدًا كما كان ولم يكن لدى أى شك فى أنه كان يمكن أن يقدم مساهمته".
وعن مباراة الغد قال "قد نشاهد تعديلات على التشكيل، وموقف المصابين لايزال غامضًا، دى تشيليو تدرب أمس مع المجموعة لكن لازال أمامه المزيد من الوقت للعودة وكذلك دوجلاس كوستا الذى لا أعرف متى سيعود إلى التدريبات الجماعية".
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