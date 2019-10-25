عاجل | كواليس حالة الطقس في السودان.. الأرصاد الجوية تصدرا بيانا مهما

يقدم موقع "اخبار الخليج 365 365"، في إطار الخدمات التي ننشرها لمواطنينا بالسودان، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة خلال الساعات المقبلة بولايات “كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، غرب كردفان، شرق ووسط وغرب دارفور وجنوب كردفان”.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، بحسب موقعها الرسمي، أنّ الفاصل المداري يمر شمال كسلا وجنوب الخرطوم والفاشر والجنينة، متوقّعةً تراجعه جنوباً خلال الـ(72) ساعة المقبلة، وتوقّعت الهيئة انخفاض درجات الحرارة العُظمى والصغرى في شمال وأواسط وغرب البلاد مع تأثرها بالغبار المثار.