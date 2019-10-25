السودان يحافظ على ترتيبه في تصنيف (فيفا)

التاريخ: 25-أكتوبر-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة Advertisements كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس عن التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية، وحافظ منتخبنا الوطني خلال تصنيف أكتوبر الحالي على مركزه رقم (128)، مخالفاً التوقعات التي رجحت تراجعه أكثر على خلفية خسارته الأخيرة أمام المنتخب التنزاني وفشله في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا للمحليين، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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