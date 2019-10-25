تأجيل قمة عطبرة 24 ساعة بسبب الأهلي

التاريخ: 25-أكتوبر-2019
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أجل الاتحاد العام لكرة القدم قمة الدوري الممتاز التي ستقام في عطبرة بين فريقي الأمل والأهلي لمدة 24 ساعة، لتلعب المباراة يوم الاثنين 28/10.
وأرجعت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم القرار، بسبب عدم تمكن بعثة الأهلي العطبراوي من الوصول إلى الولاية خلال التوقيت المحدد، وأخطرت اللجنة الفريقين بالقرار، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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