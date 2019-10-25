“البرهان” يقود وفد السودان إلى قمة عدم الانحياز

يقود رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وفد السودان للمشاركة في أعمال قمة دول عدم الانحياز المقرر عقدها يومي 25 و26 من أكتوبر الجاري بمدينة “باكو” باذربيجان، ويرافق رئيس المجلس السيادي وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله وعدد من كبار المسؤولين.

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يذكر بحسب صحيفة الصيحة، أن المؤتمر الوزاري لوزراء خارجية عدم الانحياز أُختتم أعماله تمهيداً لانعقاد القمة الـ(18) لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)