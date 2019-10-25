التاريخ: 25-أكتوبر-2019
6 مشاهدة
تَنعقد غداً “السبت”، جلسة مُحاكمة الرئيس السابق عمر البشير أمام محكمة الموضوع برئاسة القاضي د. الصادق عبد الرحمن الفكي لمُواصلة سماع بقية شهود الدفاع في القضية.
وأكّدَت مصادر أنّ جلسة “السبت” قائمة في ذات التاريخ المُحَدّد من قبل القاضي، وأنّ المحكمة المُكلّفة بنظر الدعوى وفقاً لقانون السلطة القضائية خُصِّصت لسماع الشهود، بعد أن فَرَغَت من سماع نحو (14) شاهداً، والتماس هيئة الدفاع بإضافة سماع (4) شُهُود آخرين.
وتُواصل المحكمة بحسب صحيفة الصيحة، جلسات مُحاكمة البشير بعد توقُّفها نحو أسبوعين نتيجة سحب محكمة الاستئناف لملف القضية.
وسبق أن تقدّمت هيئة الدفاع عن البشير بطلب فحص ملف القضية للمحكمة العليا، لكنه لم يتم سحب الملف للبت في الطَلب حَتّى الآن، ويُواجه البشير تُهماً في بلاغاتٍ تتعلّق بقانون الثراء الحرام والمال المشبوه، والتّعامُل غير المشروع بالنقد الأجنبي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تُواصل جلسة مُحاكمة البشير غداً “السبت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.