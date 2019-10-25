المحكمة تُواصل جلسة مُحاكمة البشير غداً “السبت”

تَنعقد غداً “السبت”، جلسة مُحاكمة الرئيس السابق عمر البشير أمام محكمة الموضوع برئاسة القاضي د. الصادق عبد الرحمن الفكي لمُواصلة سماع بقية شهود الدفاع في القضية.

وأكّدَت مصادر أنّ جلسة “السبت” قائمة في ذات التاريخ المُحَدّد من قبل القاضي، وأنّ المحكمة المُكلّفة بنظر الدعوى وفقاً لقانون السلطة القضائية خُصِّصت لسماع الشهود، بعد أن فَرَغَت من سماع نحو (14) شاهداً، والتماس هيئة الدفاع بإضافة سماع (4) شُهُود آخرين.

Advertisements

وتُواصل المحكمة بحسب صحيفة الصيحة، جلسات مُحاكمة البشير بعد توقُّفها نحو أسبوعين نتيجة سحب محكمة الاستئناف لملف القضية.

وسبق أن تقدّمت هيئة الدفاع عن البشير بطلب فحص ملف القضية للمحكمة العليا، لكنه لم يتم سحب الملف للبت في الطَلب حَتّى الآن، ويُواجه البشير تُهماً في بلاغاتٍ تتعلّق بقانون الثراء الحرام والمال المشبوه، والتّعامُل غير المشروع بالنقد الأجنبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)