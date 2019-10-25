البدوي: نعمل على إغلاق الثغرات الضريبية وتفكيك اقتصاد الظل

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، أن الحكومة تعمل على معالجة المخاوف الأمنية، بجانب تعزيز العائدات الداخلية، عن طريق إغلاق الثغرات الضريبية وتفكيك اقتصاد الظل.

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وأعرب البدوي خلال استضافته في مركز إفريقيا التابع لمجلس الأطلنطي، خلال زيارته للولايات المتحدة مؤخراً بحسب صحيفة الصيحة، عن تفاؤله برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبر أن القائمة تمثل عائقاً للحكومة الانتقالية لتلقي الدعم المالي من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وقال البدوي إنه “متفائل للغاية” بمناقشاته مع المسؤولين والمشرعين الأمريكيين بشأن إخراج السودان من قائمة الإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)