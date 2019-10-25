وزارة العدل تتسلم مذكرة احتجاجية من مبادرة “سودانيات ضد سيداو”

تَسَلّمت وزارة العدل، مذكرة احتجاجية من اللجنة العليا لمُبادرة “سودانيات ضد سيداو” بشأن اتفاقية “سيداو”، وشدّدت المذكرة على أنّ المرأة السودانية ترفض المُصَادقة على الاتفاقية لوجود بنود تتعارض مع التقاليد والقيم والأعراف السودانية، فَضْلاً عن إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة في القوانين السودانية.

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وقالت مُمثلة اللجنة العليا لمبادرة “سودانيات ضد سيداو” إيمان سيد أحمد، عقب تسليم المذكرة أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنّ المُصادقة على اتفاقية “سيداو” يلغي قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة، واعتبرتها تجاوُزاً سافراً لثقافة البلاد، وأشارت الى أن المُصادقة على اتفاقية “سيداو” مُهدِّد للسلام الاجتماعي والاستقرار السياسى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)