“العفو الدولية” تُرحّب بتوقيع الأطراف السودانية على وقف إطلاق النار

التاريخ: 25-أكتوبر-2019
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قال نائب مدير منظمة العفو الدولية لشرق إفريقيا والبحيرات العظمى سيف ماقانقو، إن توقيع الأطراف السودانية “الحكومة والحركات المسلحة” على اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الجنوبية “جوبا”، يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ورحبت منظمة العفو الدولية في بيان صدر أمس بحسب صحيفة الصيحة، بتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقال سيف ماقانقو إن إنسان تلك المناطق قد حُرم من الحقوق الأساسية مثل التعليم والصحة والغذاء الكافي طيلة هذه الفترة.
وطالبت المنظمة، جميع الأطراف للعمل من أجل تيسير عملية الوصول الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية اللازمة، لإنهاء المعاناة، بجانب وضع الحد للإفلات من العقاب ضد مرتكبي جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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