“التحصيل المُوحّد” بولاية الخرطوم يُعلن عن إضراب “الأحد” المُقبل

أعلن تجمعُ مُتحصِّلي ولاية الخرطوم المهني تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل في خطوة تصعيدية اعتباراً من الأحد المقبل بعد فشل مطالب وصفوها بالمشروعة.

وأعلن التجمّع في بيان، فشل الجهات العليا في معالجة قضيتهم وتنفيذ مطالب وصفوها بالمشروعة، تقدموا بها في وقت سابق تشمل إقالة مدير عام جهاز التحصيل الموحد، وتعيين مدير عام للجهاز من كشوفات المتحصلين، وتبعية الجهاز مباشرة لوزارة المالية والاقتصاد بالولاية.

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وأعلن رئيس الصندوق الخيري للمُتحصّلين الفاضل حمدان بحسب صحيفة الصيحة، تضامنهم ووقوفهم مع المطالب التي وردت بالبيان، وأشار إلى أن المتحصلين بولاية الخرطوم على قلب رجل واحد تجاه كل ما يُعيد حقوقهم ويحقق مطالبهم المشروعة ـ على حد قوله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)