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إرجاع مولدات كهرباء من الميناء بعد عجز الحكومة عن السداد

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التاريخ: 25-أكتوبر-2019

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إرجاع مولدات كهرباء من الميناء بعد عجز الحكومة عن السداد

استرجعت شركة تركية خاصة عدداً من المولدات الضخمة، تم التعاقد عليها خلال عهد النظام السابق لمعالجة قطوعات الكهرباء في عدد من محليات العاصمة الخرطوم، بعد أن عجزت الحكومة عن سداد المبلغ.

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وكشف مصدر دبلوماسي بحسب صحيفة الصيحة، أن المولدات مكثت فترة طويلة في ميناء بورتسودان بسبب عجز الحكومة عن توفير الأموال لتسديد قيمتها، وأشار إلى أن مبلغها يُقدر بأكثر من “40” مليون دولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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