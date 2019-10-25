الحكومة تطلب من البنك الدولي إعادة تقييم ديون السودان

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي أن ديون السودان الخارجية تبلغ حوالي (62) مليار دولار، وقال إن الحكومة طلبت من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي المساعدة في الوصول إلى تقييم أكثر دقة بشأن الديون.

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ونوه البدوي بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن متأخرات السودان بلغت نحو (3) مليارات دولار مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً حرص الحكومة على توسيع قاعدة الشراكة مع المجتمع الدولي وبصفة خاصة مع الولايات المتحدة، وقال البدوي إن الصين كانت وستظل دائنًا مهماً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)