“الدعم السريع” تُسيِّر قوافل صحية إلى الولايات لمكافحة الكوليرا وحمى الضنك و”الكنكشة”

سَيّرَت قوات الدعم السريع بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية، أربع قوافل صحية لمُكافحة مرض الكوليرا بولايتي سنار والنيل الأزرق ومرض حمى الضنك والشكوغونيا بولايتي كسلا والبحر الأحمر.

وتأتي المُبادرة برعاية النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وإشراف لجنة الصحة بالسيادي بمُشاركة عددٍ من أعضاء المجلس السيادي ضمن مسؤوليتها المُجتمعية تحت شعار “معاً نحو مُجتمع خَالٍ من الأوبئة”.

وقال مدير الدائرة الطبية بقوات الدعم السريع، إنّ القافلة تَشتمل على كمية من الأدوية وطلمبات للرش الضبابي والرذاذي وخزّانات الصحة العامة ومواد لكلورة المياه ومُعينات حركية تشمل (100) عربة صغيرة و(20) عربة كبيرة و(8) عربات إسعاف وفريقاً من الدائرة الطبية.

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من جانبه، أَكّدَ ممثل وزارة الصحة الاتحادية أنّ قوات الدعم السريع ظَلّت دَوماً تُقدِّم كُل ما يَسهم في تحسين الخدمات الصحية، وقال إنّه كلما كانت هناك حاجة كانت الدعم السريع موجودة، وهو ما يُؤكِّد دورها المُهم في مُختلف القضايا التي تهم المُواطن.

وأوضح ممثل الوزارة لدى مُخاطبته بساحة الحُرية، الاحتفال بتدشين القوافل الصحية بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ القوافل تستهدف أربع ولايات لمكافحة مرض الكوليرا بولايتي سنار والنيل الأزرق ومرض حمى الضنك والشكوغونيا بولايتي كسلا والبحر الأحمر، وقال إن الشراكة بين وزارة الصحة وقوات الدعم السريع ستتطوّر لتشمل بعد المرحلة الحالية درء آثار السيول والأمطار حتى الوصول إلى الإعمار والتنمية، مُؤكِّداً أهمية توظيف الدعم للمُتضرِّرين بصورة مُثلى تُحَقِّق الغَايات المَنشودة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)