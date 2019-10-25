مناوي يصل الخرطوم غداً برفقة عدد من قيادات الحركات المُسلحة

التاريخ: 25-أكتوبر-2019
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كشف الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية بالداخل محمد سيد أحمد “الجكومي” عن وصول وفد مقدمة من حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي غداً “السبت” إلى الخرطوم، بجانب وصول ممثل المكتب القيادي للجبهة الشعبية وممثل مؤتمر البجا بعد غياب عن البلاد.
وقال الجكومي في تصريحات بحسب صحيفة الصيحة، إن ما جرى في “جوبا” لم يكن تفاوضاً وإنما هو حوار حول الأزمة السودانية ومُسبباتها، ونفى الوصول إلى اتفاق حاسم بشأن تسمية الوسيط الأفريقي.
وفي سياق آخر، أعلن أن الجبهة الثورية كوّنت لجنة لمتابعة إطلاق سراح بقية الأسرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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