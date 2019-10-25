الاتّحاد الأوروبي يتعهّد بالمساهمة في إنجاح الفترة الانتقالية

أكد سفير الاتّحاد الأوروبي الجديد لدى السودان، روبرت فان دن دول، التزام الاتّحاد بدعم الحكومة الانتقالية، وقال إنّهم يضعون في أولوياتهم تقديم الدعم في مجال المُساعدات الإنسانية للمناطق المُتأثِّرة بالحرب والنزاعات في السودان.

Advertisements

وأشاد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك خلال لقائه السفير روبرت دول بحسب صحيفة الصيحة أمس، بموقف الاتّحاد الأوروبي الداعم لإنجاح الفترة الانتقالية، مُؤكِّداً حرص السودان للانفتاح على العالم الخارجي، والعودة الى الأسرة الدولية بالكامل، وتطرّق اللقاء إلى ضرورة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)