مجلس إدارة “سوداتل” يطيح بطارق حمزة ويختار رئيساً للمجموعة

التاريخ: 25-أكتوبر-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة في اجتماعٍ طارئ لمجلس إدارة مجموعة “سوداتل للاتصالات”، تم تعيين سامي يوسف محمد رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً لمجموعة سوداتل خلفاً للمهندس طارق حمزة زين العابدين. Advertisements الجدير بالذكر أنّ الرئيس التنفيذي الجديد سامي يوسف كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالمجموعة، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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