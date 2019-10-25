وزير الصحة يلوِّح للإدلاء بحقائق حال مُواجهة بينه وشُعبة مُصدِّرى الماشية

التاريخ: 25-أكتوبر-2019
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كشف وزير الصحة أكرم علي التوم أنّ لديه الكثير من الحقائق سيدفع بها حال حدثت أيّة مواجهة بينه وبين من اتّهموه بوقف صادر الماشية والتسبُّب في خسائر مادية طائلة للمُصدِّرين بسبب الإعلان عن حالات الإصابة بمرض حمى الوادي المتصدع بولاية كسلا.
وتحدى التوم في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الصيحة أمس، معارضيه في هذا الصدد وإحضار وزير الثروة الحيوانية ووزير الصناعة مدني عباس مدني لتحديد ما أدلى به من تصريحات.
وأعلن جاهزيته لمُقابلة بالأشخاص المعنيين لتوضيح الأسباب التي دَعته للإدلاء بمعلومات خاصة بالمرض، وانتقد مُعارضيه ومُهاجمتهم له في وسائل الإعلام دُون معرفة الحقائق وامتلاك المعلومات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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