أرسنال وإشبيلية يقتربان من التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي

قلب أرسنال الإنجليزي تأخره 1 /2 أمام ضيفه فيتوريا جيماريش البرتغالي إلى فوز 3 /2 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب الإمارات ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لمنافسات الدوري الأوروبي.

تقدم جيماريش في الدقيقة الثامنة عن طريق ماركوس إدواردز، قبل أن يتعادل البرازيلي مارتينلي لأرسنال في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 36 سجل برونو دوارتي الهدف الثاني لفيتوريا.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، سجل الإيفواري نيكولاس بيبي الهدف الثاني لأرسنال، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من ضربة حرة مباشرة، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

في مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز آينتراخت فرانكفورت الألماني على ضيفه ستاندار لييج البلجيكي 2 / 1.

ويتصدر أرسنال ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، فيما يأتي خلفه آينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ويحتل ستاندار لييج المركز الثالث بثلاث نقاط، ويبقى جيماريش في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الرابعة، خيم التعادل السلبي على مواجهة أيندهوفن الهولندي مع ضيفه لاسك لينز النمساوي، فيما فاز سبورتنج لشبونة البرتغالي على ضيفه روزينبرج النرويجي 1 / صفر.

ويتصدر أيندهوفن المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، فيما يحتل سبورتنج لشبونة المركز الثاني برصيد ست نقاط، بينما يتواجد لاسك لينز في المركز الثالث بأربع نقاط، ويأتي روزينبرج النرويجي في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الخامسة، فاز سيلتك الأسكتلندي على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2/ 1، فيما نجح كلوج الروماني في التغلب على مضيفه رين الفرنسي 1 / صفر.

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ويتصدر سيلتك المجموعة برصيد سبع نقاط، ويأتي خلفه كلوج برصيد ست نقاط، فيما يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ورين في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وفرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء كارباكا آجدام الأذربيجاني مع ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي في المجموعة الأولى، التي شهدت فوز أشبيلية الإسباني 3 / صفر على ضيفه أف 91 ديديلانجي اللوكسمبورجي.

وواصل أشبيلية صدارته لترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما احتل كارابكا المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق نقطة أمام ديديلانجي، صاحب المركز الثالث، وبقي أبويل نيقوسيا في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

وازدادت حدة الإثارة في المجموعة الثانية، عقب فوز مالمو السويدي 2 / 1 على ضيفه لوجانو السويسري، وتعادل دينامو كييف الأوكراني 1 / 1 مع ضيفه كوبنهاجن الدنماركي.

وتصدر كوبنهاجن ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على دينامو كييف، صاحب المركز الثاني، فيما احتل مالمو المركز الثالث بأربع نقاط، وتذيل لوجانو الترتيب بنقطة واحدة.

وارتقى بازل السويسري لصدارة المجموعة الثالثة بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه خيتافي الإسباني، في حين تغلب كراسنودار الروسي 2 / صفر على مضيفه طرابزون سبور التركي.

وارتفع رصيد بازل إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه خيتافي، فيما تواجد كراسنودار في المركز الثالث بثلاث نقاط، وظل طرابزون قابعا في المؤخرة بنقطة واحدة.