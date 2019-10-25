يوفنتوس يسجل عجزا في ميزانية العام

سجل نادي يوفنتوس عجزا في ميزانيته للسنة المالية 2018 – 2019، بلغ 9ر39 مليون يورو، إلا أن النادي الفائز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، يهدف إلى تحصيل 300 مليون يورو من خلال زيادة عائدات اصدارات الاسهم.
ووافق المساهمون في يوفنتوس على الميزانية وزيادة رأس المال من خلال اصدار أسهم في اجتماعهم السنوي اليوم الخميس، حيث أكد أندريا أنييلي رئيس النادي ثقته في عمليات النادي.
ونقل الحساب الرسمي للنادي الإيطالي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) تصريحات أنييلي، التي قال فيها "أهدافنا الرئيسية هي القدرة التنافسية الرياضية، وزيادة علامة يوفنتوس وتعزيز التوازن الاقتصادي".
أوضح رئيس يوفنتوس "لقد رفعنا القيمة السوقية للنادي من 162 مليون يورو إلى ما يقرب من 5ر1 مليار يورو، وهو مسار أكثر من مرض".
أضاف أنييلي "نتجنب إعطاء توقعات، لكن يمكننا القول أن الخطة ينبغي أن تقود يوفنتوس لمزيد من التحسن".
أشار أنييلي "إن سوق الانتقالات شهدت نموا مطردا لجميع الفرق الأوروبية. لقد استجبنا جميعا اليوم لأننا فريق يدير المسؤوليات بمهام دقيقة وواضحة".
ويتعين إكمال الزيادة في رأس المال بحلول 30 سبتمبر 2020، الذي يصادف نهاية السنة المالية 2019 / 2020.
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