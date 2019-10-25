"نوكيا" تخفض توقعات أرباحها

خفضت شركة صناعة معدات شبكات الاتصالات الفنلندية "نوكيا" توقعات أرباحها للعامين الحالي والمقبل، مع وقف صرف التوزيعات النقدية للمساهمين، بعد أن اتضح أن طرح تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات اتصالات المحمول أعلى تكلفة وأصعب في المنافسة، مما كانت تقدره الشركة في السابق.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الشركة الفنلندية خفضت توقعات أرباحها، وقالت إنها لن تصرف توزيعات نقدية عن أرباح الربعين الثالث والأخير من العام المالي 2018، بسبب الحاجة إلى زيادة الإنفاق على تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات.

ووفقا لتقديرات الشركة الجديدة فإن أرباح السهم الواحد خلال العام الحالي ككل سيكون في حدود 0.21 يورو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كانت التقديرات السابقة تتراوح بين 0.25 و0.29 يورو للسهم.

Advertisements

في الوقت نفسه، لا تتوقع نوكيا تعافي أرباحها قبل عام 2021، وهو موعد متأخر لمدة عام عن توقعاتها السابقة.

وذكرت "بلومبرج" أن خفض توقعات أرباح "نوكيا" ليس مفاجأة للمستثمرين والمحللين الذين كانوا قد وضعوا هذه العوامل السلبية في تقديراتهم الحذرة لنتائج الشركة الفنلندية، لكن حجم الخفض في التوقعات قد يدفع بعض المستثمرين إلى بيع سهم الشركة بكثافة.

وتواجه "نوكيا" منافسة ضارية من جانب شركات معدات شبكات الاتصالات الأخرى مثل "إريكسون" السويدية و"هواوي تكنولوجيز" الصينية التي تسعى إلى السيطرة على سوق شبكات اتصالات الهاتف المحمول، وبخاصة مع تكنولوجيا الجيل الخامس، في حين تبدو "إريكسون" مستعدة للدخول في صفقات أقل ربحية بهدف زيادة حصتها السوقية.