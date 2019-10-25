مقتل وإصابة 5 من الشرطة العراقية برصاص داعش جنوبي كركوك

ذكرت الشرطة العراقية ليل الخميس/الجمعة أن اثنين من عناصرها قتلا وأصيب ثلاثة آخرون برصاص عناصر تنظيم داعش جنوبي مدينة كركوك /250 كيلومترا شمالي بغداد/. وقال مصدر في قيادة شرطة كركوك، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عناصر عصابات داعش الإرهابية قامت باستهداف قوات الفوج الأول في الشرطة الاتحادية بأسلحة قنص بالقرب من جسر السطيح في ناحية تازة ضمن قضاء داقوق، مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين من الشرطة".

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