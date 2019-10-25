رئيس الوزراء العراقي: إنشاء صندوق رعاية حتى لا يبقى مواطن تحت خط الفقر

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عن القيام بعدة خطوات، بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها البلاد، على خلفية التظاهرات التي خرجت مطالبة بالقضاء على الفساد.
وقال "عبد المهدي"، خلال كلمة، ألقاها مساء الخميس، إنه من المقرر أن يتم تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من والوزراء وأعضاء مجلس النواب، والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء، ليصل في الحالات العليا إلى النصف.
وأردف أنه سيتم تخصيص الأموال المتحصلة من تقليص رواتب المسؤولين، في تأسيس صندوق رعاية اجتماعية يضمن ألا يبقى عراقي تحت خط الفقر، معقبًا: "وذلك بحصول أي عراقي لا دخل له على منحة شهرية، لا تقل عن 130 ألف دينار".
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