اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بوليفيا تؤكد فوز موراليس بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

فاز الرئيس البوليفي إيفو موراليس بولاية رئاسية رابعة في الجولة الأولى للانتخابات بعد فرز 97ر99% من بطاقات الاقتراع، حسبما أظهرت النتائج الرسمية يوم الخميس.

وحصل اليساري موراليس على 07ر47% من الأصوات مقابل 51ر36% لمنافسه المنتمي ليمين الوسط، كارلوس ماسا، ليحصل بذلك على فارق الـ10 نقاط لصالحه، وهو الهامش المطلوب لتفادي جولة إعادة.

وكان موراليس قال بالفعل يوم الأربعاء إنه يتوقع فوزا صريحا، وأدلى بتصريحات مماثلة يوم الخميس.

Advertisements

واستغرقت السلطات الانتخابية أكثر من 24 ساعة لحساب عدد قليل من النقاط المئوية في انتخابات الأحد.

وشهدت بوليفيا أربعة أيام من الاحتجاجات ضد مزاعم بأن الحكومة تزور النتائج.

ونفى موراليس تلك المزاعم ودعا من يروجون لها إلى تقديم الدليل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوليفيا تؤكد فوز موراليس بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا