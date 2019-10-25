مسؤول إيطالي: إقبال كبير من الصناديق الأجنبية على شراء سندات في البلاد

قال رئيس هيئة الدين الإيطالية ديفيد ياكوفوني في مقابلة أمس الخميس، إن إيطاليا تجتذب مستثمرين أجانب لشراء سنداتها، حيث أن موقف الحكومة الجديدة الأكثر تصالحية تجاه الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل الموازنة يخفض عوائد المخاطر للبلاد بشكل أكبر.

وقال ياكوفوني في مؤتمر لوكالة أنباء بلومبرج في ميلانو إن الدولة "لم تعد على شاشة رادار المستثمرين الدوليين كمصدر محتمل للخطر كما كان عليه الحال العام الماضي" عندما اصطدمت الحكومة السابقة بالاتحاد الأوروبي بسبب وعود انتخابية شعبوية، وواجهت خطر التعرض لعقوبات.

قال ياكوفوني إن "هناك تعاف قوي في اقبال المستثمرين الأجانب على سندات الدين الإيطالية منذ يناير، وفي ظل بيانات يوليو، نحن نعود الآن إلى مستويات نهاية عام 2017".

ووفقا لبيانات بنك إيطاليا المركزي، ارتفعت حصة حائزي الدين الإيطالي من الأجانب بنسبة 3ر30 بالمئة في تموز/ يوليو مقابل 8ر28 بالمئة في مايو.

ومع ذلك، قال ياكوفوني الذي يتولى إدارة دين إيطالي بقيمة 46ر2 تريليون يورو (74ر2 تريليون دولار) إن الرقم "يمكن تحمله لكنه لا يزال عامل خطورة ويجب العمل بشكل جاد على خفضه".

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وردد المسؤول الإيطالي تصريحات أدلى بها وزير المالية روبرتو جوالتيري في معرض رده على طلب الاتحاد الأوروبي توضيحا بشأن خطة موازنة إيطاليا لعام 2020، قائلا إن الترشيد المالي والإصلاحات الهيكلية يمكن أن تقلل فارق العائد على السندات العشرية عن نظيره للسندات الألمانية.

ويتراجع العائد على السندات العشرية الإيطالية بأكثر من 5ر1 بالمئة منذ نهاية مايو، بينما يبلغ فارق العائد بالمقارنة مع السندات الألمانية أكثر من النصف إلى نحو 131 نقطة أساس.

وقال ياكوفوني إن عملية إيطاليا الناجحة لبيع سندات مرتبطة بالتضخم هذا الأسبوع هي دليل آخر على ثقة المستثمرين.

وأضاف أن إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل العام المقبل سيكون متماشيا مع مستوى هذا العام، بإصدار إجمالي يبلغ ما بين نحو 240 إلى 245 مليار يورو.