3 لاعبون يغيبون عن الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

يستعد الهلال لمواجهة غريمه التقليدي النصر، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحاول الهلال حزم جميع أسلحته للفوز على غريمه التقليدي، النصر؛ لمواصلة سلسلة الانتصارت التي حققها منذ بداية الموسم، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيده 19 نقطة، حصدهم من 7 مباريات، فاز في 6 لقاءات بينما تعادل في مباراة واحدة، وسجل الزعيم 22 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف، متفاديا بذلك شبح الإصابات والغيابات التي ضربت الفريق مؤخرا:-

ونستعرض لكم في هذا التقرير اللاعبون الغائبون عن ديربي الرياض أمام النصر:-

-عمر خربين

سيفتقد الهلال إلى خدمات الدولي السوري عمر خربين، في مواجهة النصر؛ بسبب معاناته لإصابة بإلتواء في كاحل القدم، من الدرجة الثانية.

وأوضحت الفحوصات الطبية حاجة عمر خربين للخضوع إلى برنامج علاجي لمدة شهر؛ إذ ربط الجهاز الطبي مدة غيابه باستجابته للعلاج فيما سيجري فحوصات طبية بصفة دورية أثناء البرنامج للوقوف على حالته، وتحديد مدة غيابه النهائية.

وتسببت إصاب خربين في غيابه عن العديد من المواجهات الحاسمة، حيث تغيب عن مواجهة ضمك، يوم الجمعة الماضية، والتي انتهت بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما تغيب خربين، عن مباراة الهلال أمام فريق السد القطري، يوم الثلاثاء الماضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تأهل الزعيم على أثرها إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على الرغم من تعرضه للخسارة، بهدفين مقابل أربعة، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وإلى جانب غياب خربين عن ديربي الرياض أمام النصر، فإن الهلال سيفتقد للدولي السوري في مواجهة الفتح، المقرر إقامتها 31 من أكتوبر، في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى مواجهة عرعر في نوفمر القادم، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

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وأحرز خربين رفقة الهلال 4 أهداف في أول 6 جولات بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

-نواف العابد

من المتوقع أن يغيب نواف العابد، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال عن مواجهة النصر لعدم تعافيه الكامل من إصابة بتمزق في عضلة الفخذ.

وكان العابد قد أثار جدلا واسعا حول معاناته من إصابة قوية في القلب قد تمنعه من ممارسة كرة القدم، وذلك عقب خروجه من مباراة الهلال وضمك وهو يضع يده على قلبه، لعدم قدرته على إكمال المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي، وانتهت بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة؛ لينفي العابد بعد ذلك تعرضه لإصابة في القلب.

-أمير كردي

تعرض أمير كردي، لاعب الهلال، لإصابة في مفصل القدم، أثناء التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعدادا لمواجهة النصر.

وأجرى كردي فحوصات طبية مبدئية للوقوف على حالته، وينتظر أن يجري كشف طبي آخر لتحديد درجة إصابته، ليصبح بذلك أخر اللاعبون المهددون بالغياب عن ديربي الرياض.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.