تدريبات في المطار تتحول إلى حالة طوارئ

تحولت تدريبات موسعة على مواجهة الطوارئ في مطار بينانج الدولي في ماليزيا إلى حالة طوارئ كاملة حقيقية إثر انهيار أحد رجال الإطفاء المشاركين في التمرين في مكان التدريبات.

واعتقد الصحفيون والمصورون الذين كانوا يغطون الحدث في بادئ الأمر أن ما يحدث جزء من التدريب قبل أن يدركوا أنها حالة طوارئ فعلية، وسرعان ما توجه فريق طبي إلى الرجل لتوفير الإسعافات الأولية قبل نقله في عربة الإسعاف.

وذكرت صحيفة (نيوستريتس تايمز) الماليزية على موقعها الالكتروني، أن التدريب، الذي استمر سبع ساعات وشهد مشاركة أكثر من 500 شخص، ركز على التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها لمواجهة أي موقف طارئ محتمل في المطار.

وشارك ما مجموعه 15 وكالة للاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك الشرطة ووزارة الصحة في الولاية ووإدارة الحرائق والإنقاذ، في تمرين مكثف نصف سنوي لحوادث الطائرات.