"ليبرا" فيسبوك نظام عالمي للمدفوعات

دافع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، عن مشروعه لإطلاق العملة الرقمية الجديدة (ليبرا) قائلا إن هدفها "هو بناء نظام عالمي للمدفوعات وليس بناء عملة".

وأوضح زوكربيرج، في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، أنه يهدف لأن يكون إرسال الأموال بنفس سهولة إرسال الرسائل الإلكترونية.

وقال: "يوجد أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم لا يستطيعون الوصول إلى حساب مصرفي، لكن يمكنهم ذلك من خلال الهواتف المحمولة في حال وجود النظام المناسب".

وذكر زوكربيرج أن من بين هؤلاء 14 مليون شخص في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن "النظام الحالي يخذلهم فالصناعة المالية راكدة ولا يوجد هيكل مالي رقمي لدعم الابتكار الذي نحتاج إليه".

وأشار رئيس عملاق التواصل الاجتماعي إلى أن عملة (فيسبوك) يمكن أن تسهم في حل تلك المشكلة، لأنها -حسبما يقول- ستكون نظام دفع عالميا مدعوما بالكامل باحتياطي نقدي وأصول ذات سيولة عالية.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا شيء يحتاج إلى بناء، مشيرا إلى أنه ليس متأكدا إذا كانت عملة (فيسبوك) ستعمل أم لا، غير أنه رأى أنه "من المهم تجربة أشياء جديدة طالما كان ذلك بشكل مسؤول"، معتبرا أن "هذا ما جعل أمريكا ناجحة، فصناعتنا التكنولوجية هي التي قادت العالم".

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وأشار إلى أن "العالم لم يعد ينتظر، فالصين تتحرك بسرعة لإطلاق فكرة مماثلة خلال الأشهر المقبلة"، موضحا أن عملة (ليبرا) ستكون مدعومة غالبا بالدولار الأمريكي، وأن هذه العملية ستعزز القيادة المالية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وشدد زوكربيرج على التزام (فيسبوك) بالحصول على جميع الموافقات الأمريكية قبل إطلاق العملة الرقمية في أي بلد بالعالم حتى لو لم تكن تلك الموافقات مطلوبة بشكل صارم.

وتابع قائلا إن "الشركات الصينية ستكون هي المنافس الرئيسي ولا بد من التفكير في مخاطر أي نظام جديد وتقييمها مقابل ما أعتقد أنه يشكل بالتأكيد مخاطر إذا أصبح النظام المالي الصيني هو المعيار في عدد أكبر من دول العالم".

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين قد أعرب، في يوليو الماضي، عن "مخاوف شديدة الخطورة" من إساءة استخدام عملة (ليبرا) في غسل أموال وتمويل "الإرهاب".

وأعلنت شركة فيسبوك، منذ أشهر، خططها لإنشاء شركة تابعة لها باسم (كاليبرا) لتقديم الخدمات المالية التي تسمح للمتعاملين بالوصول إلى "شبكة ليبرا" والاشتراك فيها.