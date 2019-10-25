العدل الأوروبية: فرنسا انتهكت حدود الاتحاد لتلوث الهواء

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بأن فرنسا قد انتهكت بشكل منهجي ومستمر قيود الاتحاد الأوروبي الخاصة بثاني أكسيد النيتروجين، وهو الملوِّث الناتج بشكل أساسي عن عوادم السيارات التي تعمل بزيت الديزل.

ورفعت المفوضية الأوروبية دعوى ضد فرنسا لدى محكمة العدل الأوروبية في عام 2015 لفشل الدولة في الوصول بقيم ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى يتماشى مع حدود الاتحاد الأوروبي في 12 منطقة حضرية من بينها باريس ومرسيليا وستراسبورج ونيس.

ويجب على فرنسا الآن الامتثال لهذا الحكم والوفاء بالمعايير على مستوى الاتحاد الأوروبي التي تم تحديدها في عام 2010، وإلا تواجه احتمال فرض غرامات باهظة.

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ودفعت باريس بأن البلاد واجهت صعوبات هيكلية تمنعها من تنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن المحكمة قالت إنه "من غير المهم ما إذا كان الفشل في الوفاء بالالتزامات جاء بشكل متعمد أو نتيجة إهمال تقنية أو هيكلية".

وخلص قضاة محكمة العدل الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها إلى أن فرنسا لم تضع خطة من أجل جودة الهواء "للحد قدر الإمكان" من الانتهاكات المتعلقة بثاني أكسيد النيتروجين.

كما رفعت المفوضية الأوروبية دعاوى ضد ألمانيا والمجر وإيطاليا ورومانيا وبريطانيا لدى المحكمة نفسها في عام 2015 بسبب عدم امتثال هذه الدول لمعايير جودة الهواء. ولا تزال الأحكام المتعلقة بالعديد من هذه القضايا معلقة.