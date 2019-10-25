افتتاح مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي

افتتحت الدورة الرابعة عشر من مهرجان نواكشوط الدولي، مساء أمس الأربعاء، للفيلم القصير بحضور رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل بن بده ووزراء الدفاع والثقافة والشباب والرياضة.

وكرم مهرجان نواكشوط إدارة مهرجان الأقصر وتسلم درع التكريم السيناريست أحمد حلبه منسق عام المهرجان كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المهرجانين.

كما كرم المهرجان أيضا النجمة التونسية سناء يوسف والتي أعربت عن سعادتها بالتكريم ودعمها للمهرجان وإشادتها بدوره الكبير في موريتانيا.

Advertisements

كما كرمت إدارة المهرجان أيضا النجمة المغربية زبيدة عاكف والنجمة الجزائرية مليكة بلباي.

وتقام عدد من الورش السينمائية بالمهرجان، حيث يدير المخرج المصري أحمد رشوان ورشة التمثيل ويدير المخرج العراقي نوزاد شيخاني ورشة الإخراج.

ويقام مهرجان نواكشوط في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ أكتوبر الجاري بدعم من رئاسة الجمهورية الموريتانية والدورة مهداة لروح المخرج الموريتاني الكبير ميد هوندو.