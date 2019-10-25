أرباح الشركات ترفع أسهم أوروبا في غياب مفاجأة أخيرة من دراجي

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى إغلاق لها منذ يناير 2018، في غياب أي إعلانات كبيرة من آخر اجتماع للبنك المركزي الأوروبي تحت رئاسة ماريو دراجي، وفي ضوء نتائج مشجعة من شركات ألمانية ذات ثقل وصانع الدواء البريطاني أسترا زينيكا.

ولامست الأسهم في فرانكفورت ذروتها في 16 شهرا، مدعومة بزيادة 3.4 بالمئة في سهم باسف، أكبر شركة كيماويات في العالم، بعد أن أكدت توقعاتها السنوية حتى مع انحدار الدخل التشغيلي 24 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وزاد سهم دايملر 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة طفيفة في أرباح التشغيل الفصلية، مدعومة بمبيعاتها من سيارات مرسيدس-بنز.

وصعدت أسهم صناع السيارات وشركات الكيماويات الحساسة للتجارة، والتي تضررت من جراء حرب التجارة الأمريكية الصينية ومؤشرات على تباطؤ النمو العالمي، 1.1 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

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وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى 397.37 نقطة، في أقوى مستوى إقفال له فيما يزيد على 20 شهرا.

وقال إدوارد بارك، نائب مدير الاستثمار لدى شركة بروكس ماكدونالد في لندن، "نرى سماء صافية بعض الشيء بدلا من سيل السلبية الذي ظل مرتبطا على نحو عام بكل من صناع السيارات والمصدرين.

"تتجاوب أسواق الأسهم على نحو أفضل مع من يتجاوزون التوقعات أو يعلنون على الأقل عن تكهنات تنبئ بمستقبل أكثر إيجابية."

وارتفعت أسهم الرعاية الصحية 1.5 بالمئة، متصدرة مكاسب القطاعات الرئيسية في أوروبا. وقفز سهم أسترا زينيكا 5.6 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات الأدوية السنوية إثر زيادة في إيرادات علاجات جديدة لداء السرطان.