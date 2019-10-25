موت أبو عركي يشبه قون الثعلب !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* من الصعب أن تجد وجه شبه بين (كورة صهيب الثعلب) و(صوت أبو عركي البخيت).

* من الصعب أن تجد وجه شبه أو مقارنة.

* ومن الأصعب أن لا تجد شبه بينهما.

* هنالك شبه لا يحسه إلا عاشق الهلال الذي يعشق عركي.

* عركي وطن والهلال وطن ومن يعشق الوطن تلقائياً يعشق الهلال وعركي.

* ورغم سعادتنا بعودة الهلال إلى سكة الانتصارات والأداء الجيد إلا الحزن فرضه علينا (تجار الشائعات) منذ صباح الأمس، وهم يقتلون الفنان القامة أبو عركي البخيت.

* قدر ما تسرح بخيالك وتجتهد في التفكير لن تجد تفسير أو مبرر يجعل إنسان طبيعي يقوم بتأليف خبر ينعى فيه إنسان عائش.

* لن تجد تفسير لذلك مهما اجتهدت.

* والغريبة تجار الشائعات يتقنون وبشكل غريب تجارتهم ويساعدهم (زبائن الشائعات) في ترويج البضاعة .

* كتبوا خبر وفاة عركي وكأنهم كانوا معه داخل (صالون منزله).

* خبر نعي تسبقه آيات من الذكر الحكيم ويرفقون معه صورة (المرحوم كذباً).

* تشوف الخبر تنزل منك دمعة مباشرة.

* والكتب الخبر هو عارفو كضب لكن (الغرض مرض) .

* انزعج أهل السودان كثيراً بخبر رحيل عركي أمس، وقد (اطاقشت) التلفونات والكل يستفسر ويستغرب.

* لشنو عركي؟

* ولشنو يموت وهو حي؟

* والقاتل مستفيد شنو؟

* عركي جزء من الوطن وهو مثل جبل مرة وسد مروي وجبال التاكا، نتمنى له العمر الطويل في الطاعة وخدمة الوطن والإنسانية والفن.

* وعاجل الشفاء لتجار الشائعات و(ربنا يشفي).

* زار صهيب الثعلب شباك أهلي شندي في وقت مبكر من زمن المباراة.

* هدف ترتبت عليه كثير من التفاصيل من بعد ذلك.

* كان الهلال في الشوط الأول أفضل من الشوط الثاني.

* أحسن الانتشار وتميَّزت هجمته بالحيوية بفضل سرعة سليم ووليد ومحمد موسى والثعلب.

* وكانت السيطرة في الشوط الأول لصالح الهلال الذي سجل هدفين حسما الحصة الأولى .

* سجل الثعلب بطريقته الباردة هدف فيه ذكاء وحضور يشرح موهبة صهيب العالية وقدرته الهائلة على القراءة.

* وهو لاعب صاحب خيال وفكرة وإبداع ولهذا الشبه بينه وصوت عركي حاضر.

* محمد موسى هو الآخر سجل هدفاً يمكن أن نقول إنه هدف تخصصي.

* من خلال هذا الشوط استعاد الهلال جزء من عافيته.

* غير أن الشوط الثاني شهد تراجع في أداء الهلال وبالمقابل صحصح الأرسنال وحاول العودة لأجواء المباراة وقد نجح في تقليص الفارق.

* هدف الأهلي شندي يقع تحت مسؤولية الحارس الشاب أبوجا.

* خطأ لا يقلل من شأن أبوجا ولا يقدح في إمكانياته العالية.

* أبوجا هو مستقبل الهلال حارس واعد وسيكون له حضور في مستقبل الهلال بإذن الله.

* والجميل أن جمهور الهلال داخل الإستاد غفر لأبوجا ذلك الخطأ ودعمه بالتصفيق والهتاف ولذلك أثر سيكون له ما بعده.

* ونرجو أن يتم دعمه ومنحه الثقة وفرصة المشاركة في اللقاء القادم أيضاً.

* أيضاً ظهر الصاعد الواعد سليم عطبرة بمستوى طيب وتحرك بإيجابية في منطقة المناورة.

* سليم إذا اجتهد واجتهد معه الجهاز الفني سيكون من ثوابت التشكيل.

* ملامح من مهند الطاهر نشاهدها سليم.

* ونتمنى أن يكون مثل المبدع مهند الطاهر.

* عموماً .. النصر الذي تحقق رغم الهنات جاء في وقته .

* كنا أحوج لهذا النصر بعد ثلاث عثرات توالياً.

* انتصار نرجو أن يرتب حال الهلال من الداخل وأن يشكل نقطة انطلاق جديدة .

* ولابد من مراجعة اللياقة البدنية والأمور الفنية التي يعلمها الجهاز الفني.

* وإن شاء الله من نصر لنصر.

* وبمناسبة النصر.

* غادرت أمس، بعثة المريخ مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور متوجهة إلى الفاشر حاضرة شمال دارفور.

* ونيالا التي نالت حظها من الفرح ستحفز الفاشر لتحقيق ذات الفرح.

* الوادي شال حقو.

* باقي ناس الفاشر يشيلوا حقهم.

* ما فيش حد أحسن من حد.

* والمشكلة إنو المريخ في الفاشر ح يلعب أمام الهلال وأمام المريخ.

* يعني ست نقاط .

* إجمالي نقاط الغرب (9).

* لو عاد المريخ بنقطة يفترض يتم تكريم المدرب الجزائري أبو شنب.

* كرموا لو حتى ما عشان نجاحو كرموا عشان (شنبو).

* وتبكو بس .. عين قطرة وعين مس.

* ونركب صافنات ونجيبه (شنداوية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية.

* و..و..

* ولي في المسالمة غزال و…….(وفي الفاشر برضو).