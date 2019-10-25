موت أبو عركي يشبه قون الثعلب !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* من الصعب أن تجد وجه شبه بين (كورة صهيب الثعلب) و(صوت أبو عركي البخيت).
* من الصعب أن تجد وجه شبه أو مقارنة.
* ومن الأصعب أن لا تجد شبه بينهما.
* هنالك شبه لا يحسه إلا عاشق الهلال الذي يعشق عركي.
* عركي وطن والهلال وطن ومن يعشق الوطن تلقائياً يعشق الهلال وعركي.
* ورغم سعادتنا بعودة الهلال إلى سكة الانتصارات والأداء الجيد إلا الحزن فرضه علينا (تجار الشائعات) منذ صباح الأمس، وهم يقتلون الفنان القامة أبو عركي البخيت.
* قدر ما تسرح بخيالك وتجتهد في التفكير لن تجد تفسير أو مبرر يجعل إنسان طبيعي يقوم بتأليف خبر ينعى فيه إنسان عائش.
* لن تجد تفسير لذلك مهما اجتهدت.
* والغريبة تجار الشائعات يتقنون وبشكل غريب تجارتهم ويساعدهم (زبائن الشائعات) في ترويج البضاعة .
* كتبوا خبر وفاة عركي وكأنهم كانوا معه داخل (صالون منزله).
* خبر نعي تسبقه آيات من الذكر الحكيم ويرفقون معه صورة (المرحوم كذباً).
* تشوف الخبر تنزل منك دمعة مباشرة.
* والكتب الخبر هو عارفو كضب لكن (الغرض مرض) .
* انزعج أهل السودان كثيراً بخبر رحيل عركي أمس، وقد (اطاقشت) التلفونات والكل يستفسر ويستغرب.
* لشنو عركي؟
* ولشنو يموت وهو حي؟
* والقاتل مستفيد شنو؟
* عركي جزء من الوطن وهو مثل جبل مرة وسد مروي وجبال التاكا، نتمنى له العمر الطويل في الطاعة وخدمة الوطن والإنسانية والفن.
* وعاجل الشفاء لتجار الشائعات و(ربنا يشفي).
* زار صهيب الثعلب شباك أهلي شندي في وقت مبكر من زمن المباراة.
* هدف ترتبت عليه كثير من التفاصيل من بعد ذلك.
* كان الهلال في الشوط الأول أفضل من الشوط الثاني.
* أحسن الانتشار وتميَّزت هجمته بالحيوية بفضل سرعة سليم ووليد ومحمد موسى والثعلب.
* وكانت السيطرة في الشوط الأول لصالح الهلال الذي سجل هدفين حسما الحصة الأولى .
* سجل الثعلب بطريقته الباردة هدف فيه ذكاء وحضور يشرح موهبة صهيب العالية وقدرته الهائلة على القراءة.
* وهو لاعب صاحب خيال وفكرة وإبداع ولهذا الشبه بينه وصوت عركي حاضر.
* محمد موسى هو الآخر سجل هدفاً يمكن أن نقول إنه هدف تخصصي.
* من خلال هذا الشوط استعاد الهلال جزء من عافيته.
* غير أن الشوط الثاني شهد تراجع في أداء الهلال وبالمقابل صحصح الأرسنال وحاول العودة لأجواء المباراة وقد نجح في تقليص الفارق.
* هدف الأهلي شندي يقع تحت مسؤولية الحارس الشاب أبوجا.
* خطأ لا يقلل من شأن أبوجا ولا يقدح في إمكانياته العالية.
* أبوجا هو مستقبل الهلال حارس واعد وسيكون له حضور في مستقبل الهلال بإذن الله.
* والجميل أن جمهور الهلال داخل الإستاد غفر لأبوجا ذلك الخطأ ودعمه بالتصفيق والهتاف ولذلك أثر سيكون له ما بعده.
* ونرجو أن يتم دعمه ومنحه الثقة وفرصة المشاركة في اللقاء القادم أيضاً.
* أيضاً ظهر الصاعد الواعد سليم عطبرة بمستوى طيب وتحرك بإيجابية في منطقة المناورة.
* سليم إذا اجتهد واجتهد معه الجهاز الفني سيكون من ثوابت التشكيل.
* ملامح من مهند الطاهر نشاهدها سليم.
* ونتمنى أن يكون مثل المبدع مهند الطاهر.
* عموماً .. النصر الذي تحقق رغم الهنات جاء في وقته .
* كنا أحوج لهذا النصر بعد ثلاث عثرات توالياً.
* انتصار نرجو أن يرتب حال الهلال من الداخل وأن يشكل نقطة انطلاق جديدة .
* ولابد من مراجعة اللياقة البدنية والأمور الفنية التي يعلمها الجهاز الفني.
* وإن شاء الله من نصر لنصر.
* وبمناسبة النصر.
* غادرت أمس، بعثة المريخ مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور متوجهة إلى الفاشر حاضرة شمال دارفور.
* ونيالا التي نالت حظها من الفرح ستحفز الفاشر لتحقيق ذات الفرح.
* الوادي شال حقو.
* باقي ناس الفاشر يشيلوا حقهم.
* ما فيش حد أحسن من حد.
* والمشكلة إنو المريخ في الفاشر ح يلعب أمام الهلال وأمام المريخ.
* يعني ست نقاط .
* إجمالي نقاط الغرب (9).
* لو عاد المريخ بنقطة يفترض يتم تكريم المدرب الجزائري أبو شنب.
* كرموا لو حتى ما عشان نجاحو كرموا عشان (شنبو).
* وتبكو بس .. عين قطرة وعين مس.
* ونركب صافنات ونجيبه (شنداوية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية.
* و..و..
* ولي في المسالمة غزال و…….(وفي الفاشر برضو).
كانت هذه تفاصيل خبر موت أبو عركي يشبه قون الثعلب !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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