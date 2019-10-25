الدولار الأمريكي يتراجع مقابل الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع بالخرطوم

التاريخ: 24-أكتوبر-2019
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تراجع يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية مع ختام تعاملات الأسبوع بأسواق المال في الخرطوم حيث سجل الدولار 74.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 19.75 جنيه
يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 76.00 جنيهاً وهو يعتبر أعلى سعر يصله الدولار في السودان للتعاملات النقدية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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