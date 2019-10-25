بالصورة: شباب الخرطوم يزينون سياراتهم بصورة رئيس الوزراء “حمدوك”

رصدت “أخبار الخليج 365” بعض الشباب بشوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وهم يزينون سيارتهم بصورة اول رئيس لمجلس الوزراء بعد سقوط البشير د. عبد الله حمدوك، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

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بينما صاحبت بعض الصور عبارة (شكراً حمدوك)، في إشارة لما يقوم به من إنجاز.

ويعول عدد واسع من السودانيين على “حمدوك” في تغيير واقعهم وحل أزماتهم وخاصة الإقتصادية من بعد الله تعالى.

وكشف” حمدوك” خلال خطابه في ذكرى ثورة ٢١ أكتوبر، عن عقبات تعترض مهام الفترة الانتقالية، قال إنها وضعت عمداً في طريق حكومة الثورة، متعهداً بتجاوزها مهما تعقَّدت، وكبُر حجمها، من أجل العبور بالبلاد.

وقال حمدوك في خطاب موجه للشعب السوداني بمناسبة ذكرى ثورة أُكتوبر المجيدة مساء الإثنين، إن حكومته نفذت جزءاً من ما خططت له خلال عمرها القصير، كما شرعت في إنهاء التمكين في كامل مفاصل الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)