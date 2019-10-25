عاجل.. اغتيال الرئيس التركي أردوغان (اعرف التفاصيل)

نشرت صحيفة أمريكية إلكترونية، مقالة فاضحة للديكتاتور رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، وعرضت سيارته، وأشارت إلى كيفية الهجوم على السيارات الحديثة، وعرضت صورة لأردوغان وهو بداخل سيارته وحوله حراسه، ووضعت عنوانًا: "هل أنت مستعد للهجوم الإلكتروني على السيارة؟".

وأوضحت الصحيفة، أن محاولة الهجوم شرحت بطريقة دقيقة، واستخدم فيها عبارات: "إن أعضاء فريق الحماية لديهم معرفه جيدة عن كيفية عمل مركباتهم وحماية رئيسهم أثناء نزوله وتحركاته، لكنهم قد لا يكونون على دراية بالثغرات الأمنية للسيارة مثل الهجوم الإلكتروني، ولاسيما أننا في عصر التكنولوجيا الذي يمكن فيه تنفيذ هجوم بشكل بسيط وبشراء معداته من المتاجر... في تلميح لأنه يمكن تنفيذ هجوم من قبل الحماية الشخصية للرئيس وبشراء أدوات بسيطة".

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن قلق واشنطن من التقارب الحاصل بين تركيا وروسيا على خلفية تطورات الوضع في شمال سوريا، معتبرا أن أنقرة تتبع «مسارا استراتيجيا خاطئا».

وقال إسبر قبيل انطلاق أعمال اجتماع وزراء الدفاع لدول الناتو في بروكسل، اليوم الخميس: «لقد وضعتنا تركيا جميعا في موقف صعب للغاية من خلال توغلها هذا الشهر في شمال سوريا للقتال ضد عناصر الميليشيات الكردية الذين كانوا متحالفين لسنوات مع الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش».

وتابع قائلا: «أعتقد أن التوغل كان غير مبرر، أعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مهووسا بفكرة شن الهجوم لسبب أو لآخر، ولم يكن هناك احتمال بأننا سندخل في صدام مع أحد حلفائنا في الناتو».

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وأضاف: «وبالنسبة للحلفاء تتجه تركيا في مسار استراتيجي خاطئ، حيث نرى أنها باتت أقرب من مدار روسيا أكثر من المدار الغربي».

ووصف إسبر الحالة بـ«المثيرة للأسف»، معبرا عن أمله بأن تعود تركيا إلى حضن الناتو.

وقال: «علينا أن نعمل سويا من أجل تعزيز تعاوننا مع تركيا والتأكد من أنها ستصبح مجددا حليفا قويا وموثوقا ومسؤولا مثلما كانت في السابق».

وجاءت تصريحات إسبر في سياق تعليقه على تطورات الوضع حول عملية «نبع السلام» العسكرية التي بدأتها تركيا في الـ9 من أكتوبر بشمال شرق سوريا.