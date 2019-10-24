فضيحة جديدة | تعرف على مهندس الصفقات المشبوهة في قطر.. رجل أعمال متهم بدفع رشاوى لتنظيم مونديال 2022 (فيديوجراف)

تناول فيديوجراف أعدته منصة قطريليكس المتخصصة في كشف فضائح النظام القطري، جانب من وقائع الفساد المتورط فيها ناصر الخليفى رجل الأعمال القطرى ،حيث ذكر أن ناصر الخليفى هو مهندس الصفقات المشبوهة في قطر، و يعتبر الرجل الأول لتنفيذ رغبات تميم الفاسدة .

وأشار الفيديوجراف إلى أن ناصر الخليفي هو المتهم الأكبر في دفع رشاوى مونديال 2022 ، وأنه وفر فيلا ويخت وشقق فاخرة للرجل الثانى فى الفيفا ،كما ذكر أن جيروم فالكه أنشأ شركة سرية فى جزر فيرجن البريطانية بعد اقتراب سحب تنظيم المونديال من قطر ، حيث تم توقيع عقد تلفزيونى سخى مع فيفا ب 480 مليون دولار، الأمر الذى ضمن فوز قطر بتنظيم كأس العالم ليطيح الفساد بالسويسرى بلاتر والفرنسى ميشال بلاتينى حسبما جاء فى الفيديوجراف.

تجدر الإشارة الى ان تحقيقا مطولا أجرته صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية، تناول وقائع فساد لناصر الخليفي، والرشوة التى قدمها أحد لاحد كبار مسؤولي الفيفا السابقين، وهو جيروم فالكه، الذي كان الرجل الثاني في الفيفا سابقاً، ووضع الكاتب تسلسلًا زمنيًا لبعض الأحداث، وتساءل عما إذا كان هذا التسلسل مُصادفةً كما يدّعون؟

Advertisements

ففي القضية التي أدت إلى ملاحقته قضائيًا بتهمة "الفساد" في سويسرا، كشفت وثائق سرية كيف نظم ناصر الخليفي رئيس "بي إن سبورتس" تمويل فيلا فاخرة يسكنها الرجل الثاني سابقاً بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفي الوقت نفسه قام بتوقيع عقد نقل تلفزيوني سخي مع الاتحاد الدولي في وقت كان فيه منح تنظيم كأس العالم لقطر.

وجاء في تقرير موقع العربية نت : "في سردينيا، في الثالث عشر من أكتوبر 2017، انطلقت سيارات "ألفا روميو" القوية الرمادية التابعة لوحدة الجرائم المالية على الطريق المؤدي إلى ارزاشينا، بالقرب من بورتو سيرفو أو كما تسمى : سانت-تروبيه الإيطالية، وداهمت عناصر الشرطة فيلا فاخرة مساحتها 438 متراً مربعاً وتطل على أحد أكثر شواطئ البحر المتوسط جاذبية وقاموا بتفتيشها. وهناك كان جيروم فالكه، نائب رئيس الفيفا السابق، هو مستأجر الفيلا السعيد.

كانت عناصر الشرطة الفرنسية التابعة لمكتب مكافحة الفساد قامت بتفتيش مبنى بولون-بيلانكور الذي يضم مقر إدارة نادي باريس سان جيرمان وقناة BeIN Sports ، ومكتب رئيسهما النافذ ناصر الخليفي، وهو وزير بلا حقيبة، ورجل ينفذ ما تريده قطر على صعيد الرياضة.