عاجل.. فضائية مصرية تفضح الديكتاتور أردوغان وعائلته وتكشف حجم الفساد المالي الضخم

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، تقريرا يكشف فساد عائلة أردوغان التى تحكم تركيا، وتورطهم فى تهريب ملايين الدولارات سرا إلى الخارج، وتورط كل من ابن أردوغان وصهره فيها.

وأوضحت أن الرئيس التركي يخفى تحت جلباب الدين الذى يتستر به كثير من الفساد السياسى والمالى فيعتمد أردوغان فى عملية الفساد المالى على أقرب المقربين له وهما ابنه بلال ذراعه اليمنى وألبيرت البيراق زوج ابنته اللذان يقفان على كل صغيرة وكبيرة كان آخرها تهريب 15 مليون دولار سرا إلى إحدى شركات "أوف شور"، في جزر "مان" بالبحر الأيرلندي.

وأكدت الفضائية المصرية: بلال بمفرده نقل مليونين و300 ألاف دولار إلى شركة أوف شور ذاتها وهو أساس كل قضايا الفساد المتورط فيها الأسرة الحاكمة فى تركيا .