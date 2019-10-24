عاجل.. هيئة الأرصاد المصرية تناشد مواطنيها: لا تخرجوا الجمعة إلا للضرورة

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين بعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي ستستمر حتى السبت، وستبلغ ذروتها الجمعة.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة سيؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية على محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

بينما ستكون الأمطار "متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق في شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين".

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وجاء في البيان: "تناشد الهيئة المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة، الجمعة، بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى (..) منعا للتكدسات المروية، ولمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار".

وكانت أمطار غزيرة سقطت، الثلاثاء، على أجزاء من مصر. وقررت الحكومة إغلاق المدارس والجامعات في ثلاث محافظات، من بينها القاهرة، الأربعاء، نتيجة تنبؤات بأمطار أكثر غزارة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في محافظة السويس (شرقي القاهرة) في إغلاق طريق القاهرة السويس أمام حركة المرور.