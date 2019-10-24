أثارت فتاتين حسناوتين من الحزب الجمهوري ظهرن في فيديو وهن يؤدين الانشاد العرفاني الخاص بالحزب الجمهوري بأصوات جميلة -أثارتا إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفهن البعض (بالمزز) حيث قال في تعليقه:(ياخ والله البتين مزز انا جمهوري من اليوم دخلوني معام).

وعلق بعض المتابعين بأنهم على استعداد للانتماء والالتحاق بالحزب الجمهوري من أجلهن حيث كتب متابع قوله:(انا سوف أنتمى للحزب الجمهورى عشان خاطر الأمورة الحلوة دى) بينما سأل أحد الرواد عن مكانهن ليتحول إلى جمهوري قائلا: (وين الحلوات ديل عشان نتجمهر معاهم) وفضل أحد المتابعين بان يتوجهن لاحتراف الغناء قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رواد المواقع يطلبون الانضمام للجمهوريين من أجل حسناوات يؤدين الانشاد العرفاني للحزب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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