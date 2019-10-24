ماذا قال بوتن في ختام قمة سوتشي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن انعقاد القمة الأفريقية الروسية كل 3 سنوات بالتناوب بين روسيا وإحدى الدول الأفريقية، وعقد مشاورات سنوية لوزير الخارجية الروسي ووزراء الخارجية بالدول الأفريقية.

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وقال بوتين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في ختام أعمال القمة الروسية الأفريقية يوم الخميس بسوتشي والتي تعقد للمرة الأولى، وشارك فيها السودان بوفد رأسه رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قال إن التعاون مع أفريقيا يجري وفق مبدأ المصالح المتبادلة بين كل الأطراف، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تتمتع بميزة تنافسية، وأنهم يعملون على مضاعفة حجم التبادل التجاري معها.

وأضاف بوتين بحسب الشروق – أن المنتدى فتح نوعاً من العلاقة الجيدة بين روسيا وأفريقيا، مبيناً أن أكثر من 40 دولة تم تمثيلها من الرؤساء الأفارقة وتم التوقيع على عدة اتفاقيات، نتيجة للعمل المشترك، مشيراً لعقد اتفاقيات أخرى تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)