(الأرصاد): توقُّعات بهطول أمطار في عددٍ من الولايات

التاريخ: 24-أكتوبر-2019
4 مشاهدة
توقّعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة خلال الساعات القادمة بولايات “كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، غرب كردفان، شرق ووسط وغرب دارفور وجنوب كردفان”.
وأوضحت الهيئة بحسب موقعها الرسمي اليوم (الخميس)، أنّ الفاصل المداري يمر شمال كسلا وجنوب الخرطوم و الفاشر والجنينة، متوقّعةً تراجعه جنوباً خلال الـ(72) ساعة المقبلة، وتوقّعت الهيئة انخفاض درجات الحرارة العُظمى والصغرى في شمال وأواسط وغرب البلاد مع تأثرها بالغبار المثار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (الأرصاد): توقُّعات بهطول أمطار في عددٍ من الولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.