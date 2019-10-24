(الأرصاد): توقُّعات بهطول أمطار في عددٍ من الولايات

Advertisements

توقّعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة خلال الساعات القادمة بولايات “كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، غرب كردفان، شرق ووسط وغرب دارفور وجنوب كردفان”.

وأوضحت الهيئة بحسب موقعها الرسمي اليوم (الخميس)، أنّ الفاصل المداري يمر شمال كسلا وجنوب الخرطوم و الفاشر والجنينة، متوقّعةً تراجعه جنوباً خلال الـ(72) ساعة المقبلة، وتوقّعت الهيئة انخفاض درجات الحرارة العُظمى والصغرى في شمال وأواسط وغرب البلاد مع تأثرها بالغبار المثار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)