البرهان :قمة سوتشي انطلاقة قوية للعلاقات الروسية الأفريقية

التاريخ: 24-أكتوبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أن ملتقى قمة سوتشي يمثل نقطة انطلاقة قوية للعلاقات الروسية الأفريقية في كافة المجالات . Advertisements وأوضح أن الإرث الكبير لهذه العلاقات يمثل سنداً كبيراً لتطويرها بما يخدم تحقيق المصالح والمنافع المشتركة لكل الأطراف. وقال البرهان – لدى مخاطبته اليوم الجلسة الختامية للقمة –بحسب سونا – إن أفريقيا قادرة على قيادة مبادرات لوضع الحلول للكثير من المشاكل العالمية كنقص الغذاء والطاقة، وأن القارة الأفريقية تحتاج فقط لمزيد من الشراكات السياسية والاقتصادية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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