وفد الجبهة الثورية يصل الخرطوم

وصل الخرطوم مساء الخميس، وفد الجبهة الثورية، في إطار جهود عملية السلام، فيما يصل وفد من حركة جيش تحرير السودان برئاسة مناوي يوم السبت، وأكد القيادي بالجبهة، التوم هجو، وجود إرادة سياسية قوية لتحقيق السلام استكمالاً لما حققته أطراف التفاوض في جوبا.

وأوضح هجو في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب وصول الوفد،بحسب الشروق – أن هذه الزيارات تمكّن الجبهة الثورية من تقوية وجودها بالخرطوم لتكون لصيقة بقواعدها وجماهيرها.

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من جانبه أوضح رئيس حركة تحرير كوش، وعضو الهيئة القيادية للجبهة الثورية، محمد داؤود، أن الوفد سينخرط في لقاءات مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى كلمة سواء بشأن مستقبل السودان، مؤكداً ضرورة مخاطبة جذور المشكلة السودانية حتى يتحقق السلام الشامل والعادل والمستدام .

إلى ذلك أعربت إيثار خليل إبراهيم، القيادية بالجبهة الثورية، عن شكرها وتقديرها لحكومة الجنوب برئاسة الفريق سلفاكير ميارديت، لاستضافتها لمفاوضات السلام السودانية، وقالت إن أطراف التفاوض على قناعة تامة بضرورة إرساء سلام عادل وشامل يخاطب جذور الأزمة، مبينة أن ما تم من توقيع على الإعلان السياسي وعلى وقف العدائيات يمثل خطوة في طريق استكمال عملية السلام، فضلاً عن مساهمته في إدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق الحرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)