الخرطوم والقاهرة تبحثان التطورات السياسية وسبل تعزيز التعاون

التاريخ: 24-أكتوبر-2019
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بحثت الخرطوم والقاهرة التطورات في الجوانب السياسية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضت الوكيلة المساعدة بالخارجية السودانية، السفيرة إلهام إبراهيم محمد، خلال لقائها بمكتبها يوم الخميس، سفير مصر لدى الخرطوم، حسام عيسى، سبل التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية .
وعبّرت الوكيلة المساعدة للسفير المصري،بحسب الشروق – عن تقدير السودان للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في الاتحاد الأفريقي، لإرساء الاستقرار والسلم والأمن بين شعوب القارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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