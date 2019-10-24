بالفيديو :نساء يهتفن أمام وزارة العدل ويعلن الاعتصام

هتفت مئات من النساء اليوم الخميس ضد التوقيع على اتفاقية سيداو المثيرة للجدل من أمام وزارة العدل ، وطالبن وزارة العدل خلال الوقفة الاحتجاجية بعدم المضي قدماً في التوقيع على الاتفاقية التى وصفنها بأنها تخالف الدين ومجحفة بحق المرأة.

وتداول نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المحتجات وهن يرفعن شعارات رافضة لإتفاقية “سيداو” وقالت إحدى المشاركات أنهن سيواصلن الاعتصام حتى حلول المساء ، وأنهن لن يسمح لهن بدخول وزارة العدل لذا سيواصلن الاعتصام.

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يذكر أن وزير العدل كان قد أشار إلى توجه الدولة للتوقيع على كل المعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية “سيداو”

الخرطوم (أخبار الخليج 365)