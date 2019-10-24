لجنة أطباء السودان: وفاة أحد مصابي فض الاعتصام

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، وفاة أحد مصابي حادثة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، بحسب الأناضول.

وأضاف، “الشهيد أتيم أكوال أتيم 23 سنة، كان يرقد في مستشفى فضيل، إثر إصابة في الرأس منذ أحداث فض اعتصام القيادة العامة، تسببت في نزيف في الرأس”.

Advertisements

الأحد، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أسماء “اللجنة الوطنية المستقلة” التي ستجري التحقيق في حادثة فض الاعتصام.

وفي 21 سبتمبر الماضي، أصدر حمدوك، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام الخرطوم، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.

وأفادت وزارة الصحة بسقوط 61 قتيلاً خلال فض الاعتصام، الذي كان يحتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، ويطالبونه بتسليم السلطة إلى المدنيين.

بينما تقول قوى التغيير إن عدد الضحايا 128 قتيلاً، وتحمل المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، بينما يقول المجلس إنه لم يصدر قرارًا بفض الاعتصام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)