آلية لتفعيل الشراكة بين الحكومة و المجتمع للاستثمار الزراعي

بحثت الدكتورة توحيدة بابكر محمد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة لدى لقائها بمكتبها اليوم الخميس بوفد من وحدة الشراكة بين القطاعين العام الخاص بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية برئاسة أميمة الطاهر وبحضور المسؤولين بإدارة الاستثمار الزراعي بالوزارة، بحثت السبل الكفيلة لقيام آلية لتفعيل الشراكة بين الحكومة والمواطن وحصر المشروعات المتاحة.
وعبرت توحيدة بحسب سونا – عن سعادتها بهذا التنسيق لتنشيط طرح المشاريع الاستثمارية لخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، ووجهت بتوفير كافة البيانات للمشروعات ورفعها لجهة الاختصاص للدفع بعجلة الإنتاج وتنمية اقتصاد الوﻻية.
ومن جانبها؛ أعلنت أميمة عن قيام ورش عمل بولاية الجزيرة في الفترة المقبلة تضم خبراء متخصصين لتفعيل الأداء في مجال الاستثمار الزراعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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