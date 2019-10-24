حمدوك يشيد بموقف الاتحاد الأوروبي تجاه السودان

أشاد رئيس مجلس الوزراء الانتقالى بالسودان، الدكتور عبد الله حمدوك بموقف الاتحاد الأوروبى الداعم لإنجاح الفترة الانتقالية، وذلك خلال لقائه اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبى الجديد لدى السودان روبرت فان دن دول.

ورحب رئيس مجلس الوزراء السودانى بالسفير فان دول، مؤكداً حرص السودان على الانفتاح على العالم الخارجي، والعودة للأسرة الدولية بالكامل.

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وقال مجلس الوزراء السوداني، فى بيان، إن اللقاء تطرق إلى ضرورة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من ناحيته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بدعم الحكومة الانتقالية، موضحاً أن الاتحاد يضع أولوية لتقديم الدعم فى مجال المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب والنزاعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)