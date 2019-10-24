السلطة القضائية توجه دعوة هامة للقضاة المفصولين بعهد المخلوع

أعلنت السلطة القضائية في السودان، الخميس، فتح الباب أمام القضاة المفصولين تعسفياً خلال عصر الرئيس المخلوع عمر البشير (يونيو/حزيران 1989 – أبريل/نيسان 2019).

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ودعت السلطة القضائية، في بيان نشره اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎء في الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس الموافق 24 اكتوبر، القضاة الراغبين في إعادة خدمتهم، إلى تقديم طلباتهم للمكتب التنفيذي لرئيس القضاء في فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ نشر الإعلان .

واستثنى قرار إعادة المفصولين من السلطة القضائية في السودان القضاة الذين أحيلوا للتقاعد لبلوغهم سن المعاش الإجباري .

نص الاعلان:

ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ– ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺃُﺣﻴﻠﻮ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ- ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍلإﻋﻼﻥ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)