الوثائق تبحث التعاون مع مركز البحوث السعودي

بحث عادل عبد الرحمن الدرونكي الأمين العام المكلف لدار الوثائق القومية خلال لقائه الوفد السعودي الزائر برئاسة دكتور صالح علي زمانان نائب مدير مركز البحوث والتواصل المعرفي بالسعودية الذي يزور البلاد في إطار مشاركته في فعاليات معرض الخرطوم الدولي للكتاب، بحث سبل التعاون بين المركز ودار الوثائق القومية.

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حيث أطلع الوفد السعودي على تطور الأداء بدار الوثائق والمشروعات التي يجرى العمل بها، إضافة للتعرف على مخزونها من المقتنيات والتراث الوثائقي.

واتفق الطرفان خلال اللقاء بحسب سونا – على إرساء دعائم سبل التعاون بينهما، بجانب توقيع مذكرة تفاهم في مجالات البحث والنشر وتبادل الخبرات والزيارات وإقامة الأنشطة المشتركة ذات الصلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)