التاريخ: 24-أكتوبر-2019
25 مشاهدة
بحث عادل عبد الرحمن الدرونكي الأمين العام المكلف لدار الوثائق القومية خلال لقائه الوفد السعودي الزائر برئاسة دكتور صالح علي زمانان نائب مدير مركز البحوث والتواصل المعرفي بالسعودية الذي يزور البلاد في إطار مشاركته في فعاليات معرض الخرطوم الدولي للكتاب، بحث سبل التعاون بين المركز ودار الوثائق القومية.
حيث أطلع الوفد السعودي على تطور الأداء بدار الوثائق والمشروعات التي يجرى العمل بها، إضافة للتعرف على مخزونها من المقتنيات والتراث الوثائقي.
واتفق الطرفان خلال اللقاء بحسب سونا – على إرساء دعائم سبل التعاون بينهما، بجانب توقيع مذكرة تفاهم في مجالات البحث والنشر وتبادل الخبرات والزيارات وإقامة الأنشطة المشتركة ذات الصلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الوثائق تبحث التعاون مع مركز البحوث السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.